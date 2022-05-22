İsrail güçleri, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 8 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Cufna köyünde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan olaylarda 7 Filistinli kauçuk kaplı mermiyle yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi yakınlarında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan olaylarda da bir öğrencinin kauçuk kaplı mermiyle gözünden yaralandığı aktarıldı.

Yaralı Filistinlinin, hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin Kızılay Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril AA muhabirine, Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde 15 yaşında Filistinli bir çocuğun Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını ve vücudunda morluklar oluştuğunu belirtti.

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim birimlerini yoğunlaştırmaya yönelik resmi çabası kapsamında Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına göz yumduğunu savunuyor.