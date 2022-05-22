İsrail güçleri, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

22.05.2022 21:08
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 8 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 8 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Cufna köyünde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan olaylarda 7 Filistinli kauçuk kaplı mermiyle yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi yakınlarında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında yaşanan olaylarda da bir öğrencinin kauçuk kaplı mermiyle gözünden yaralandığı aktarıldı.

Yaralı Filistinlinin, hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin Kızılay Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril AA muhabirine, Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde 15 yaşında Filistinli bir çocuğun Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradığını ve vücudunda morluklar oluştuğunu belirtti.

Filistinliler, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yerleşim birimlerini yoğunlaştırmaya yönelik resmi çabası kapsamında Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına göz yumduğunu savunuyor.

YORUMLAR
500
İsrail ordusu Cenin kenti baskınında bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı İsrail ordusu Cenin kenti baskınında bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
20:27 Taliban yönetimi, ekrana çıkan kadınlara peçe zorunluluğu getirdi! Sunucular alınan karara isyan etti
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 21:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail güçleri, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement