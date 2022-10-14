İsrail güçleri, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 8 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve İsrail'in Şuafat Mülteci Kampı'na uyguladığı kuşatmayı protesto etmek için Ramallah ve El-Bire kentlerinde gösteri düzenleyen Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 2'si gerçek, 3'ü kauçuk kaplı metal mermiyle olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

Nablus'un güneyindeki Havara bölgesinde de Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle olaylar çıktı.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı sonrasında bölge halkının yerleşimcilere karşılık verdiği, İsrail güçlerinin ise Filistinlilere gerçek mermi, kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki olaylarda 2 kişinin gerçek, 1 kişinin de kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığı, 4 kişinin darbedildiği ve 57 kişinin de atılan gazdan etkilendiği bildirildi.

İsrail ordusu 8 Ekim'de bir İsrail polisinin öldürüldüğü Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı'nı kuşatma altına almıştı. 12 Ekim'de de Nablus kenti İsrail güçlerinde kuşatma altına alınmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Son dönemde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları artarken, İsrailli yetkililer ise genellikle bu saldırıları görmezden geliyor.