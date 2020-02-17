Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin cesedini buldu - Son Dakika
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin cesedini buldu
7 saat önce
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Der İbzi beldesi yakınında bir Filistinlinin cesedini buldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:53 Kaynak: AA
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Der İbzi beldesi yakınında bir Filistinlinin cesedini buldu. Daha önce İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunan birine ait olduğu iddia edilen ceset, kepçe yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Cesedin bulunduğu bölgede iki genç İsrail askerlerince gözaltına alındı.
Son Dakika Tipini beğenmediği palyaçoyu sokak ortasında dövdü Yanında çalışan stajyere cinsel saldırıda bulunan avukat hakkında soruşturma başlatıldı İsrail askerleri, Hamas'ın gönderdiği kadın fotoğraflarıyla tuzağa düştü Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı