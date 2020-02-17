İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin cesedini buldu - Son Dakika

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Der İbzi beldesi yakınında bir Filistinlinin cesedini buldu. Daha önce İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunan birine ait olduğu iddia edilen ceset, kepçe yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Cesedin bulunduğu bölgede iki genç İsrail askerlerince gözaltına alındı.