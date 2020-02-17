İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin cesedini buldu - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin cesedini buldu

7 saat önce

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Der İbzi beldesi yakınında bir Filistinlinin cesedini buldu.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kenti batısındaki Der İbzi beldesi yakınında bir Filistinlinin cesedini buldu. Daha önce İsrail askerlerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunan birine ait olduğu iddia edilen ceset, kepçe yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Cesedin bulunduğu bölgede iki genç İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin cesedini buldu

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:53 Kaynak: AA
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