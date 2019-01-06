İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Başından Yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi başından yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi başından yaraladı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki El-Bire bölgesinde birçok ev ve dükkana baskın düzenleyerek arama yaptı. Baskınlara tepki gösteren Filistinlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.



İsrail askerlerinin, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandığı müdahaleye, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Bire'de yaşanan arbedede bir Filistinlinin plastik mermiyle başından vurulduğu belirtildi. Kafatası kırılan ve iç kanama yaşayan Filistinlinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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