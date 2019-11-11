Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

7 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak şehit etti.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak şehit etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında yer alan El-Arub Mülteci Kampı girişinde yol kontrolü yapmak istedi.

Filistinliler duruma tepki gösterirken, İsrail güçleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Göğsünden vuruldu, hastanede şehit oldu

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde gerçek mermiyle göğsünden vurulan bir Filistinli ağır yaralandı.

Ağır yaralı Filistinli, El Halil kentinde kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Yerel basın, İsrail güçlerince şehit edilen Filistinlinin isminin Ömer Heysam Bedevi olduğunu yazdı.

İsrail güçleri, bu sabah El Halil kenti yakınlarındaki El-Fevvar Mülteci Kampı girişinde de yol kontrolü yapmak istemiş, duruma tepki gösteren Filistinlilere müdahalesinde bir genci bacağından gerçek mermiyle yaralamıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tazminatını ödemeden işine son verdiği işçisinin başını yardı! Kanlar içinde kaldı
Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 23:23:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]