İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktasında, kimliği açıklanmayan bir Filistinli İsrail polisi tarafından gerçek mermiyle vuruldu. İsrail polisleri uzun süre yaralı Filistinlinin yanına kimseyi yaklaştırmazken, kontrol noktası geçici süreliğine çift yönlü trafiğe kapatıldı. Filistin basını, vurulan Filistinlinin daha sonra İsrail güçlerince gözaltına alındığını, sağlık durumuna ilişkin bilgi bulunmadığını aktardı. Öte yandan İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bıçaklı saldırı girişiminde bulunan bir Filistinlinin Kalendiya'daki kontrol noktasında vurulduğu belirtilirken daha fazla ayrıntı verilmedi. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata

Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı

Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti

Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı

Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi

Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı

Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi

Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı

Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü

Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu