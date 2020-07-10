İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam şehit edilen 29 yaşındaki Filistinli İbrahim Ebu Yakub'un cenaze töreni sonrasında bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşam şehit edilen 29 yaşındaki Filistinli İbrahim Ebu Yakub'un cenaze töreni sonrasında bir Filistinliyi yaraladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde İsrail güçleri tarafından plastikle kaplanmış metal kurşunla göğsünden vurulan bir Filistinliye Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yaralı Filistinlinin Selfit kentindeki Şehit Yaser Arafat Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bilgisine yer verildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da şehit ettiği 29 yaşındaki Filistinli İbrahim Ebu Yakub'un cenaze töreni sonrasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçlerinin cenaze törenine katılanlara plastikle kaplanmış metal kurşunla ateş açtığını ve gaz bombası attığını söyleyen görgü tanıkları, Filistinlilerin ise taş atarak karşılık verdiğini aktardı.

Arbedenin yaşandığı bölgede görev yapan sağlık görevlileri de, İsrail güçlerinin attığı gaz bombalarından etkilenen onlarca kişinin alanda tedavi edildiğini belirtti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri dün akşam Filistinli İbrahim Ebu Yakub'u şehit etmişti

İsrail askerleri, dün akşam Kifl Haris beldesine baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcileri koruyan askerlere molotofkokteyli attığı iddiasıyla Filistinli Ebu Yakub'u boynundan vurarak şehit etmişti.

Ebu Yakub için Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Kifl Haris beldesinde cenaze töreni düzenlenmiş, Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin katıldığı törende, sık sık İsrail karşıtı sloganlar atılmıştı.

Selfit Devlet Hastanesi'nden alınan Filistinli gencin naaşı, Kifl Haris beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verilmişti.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:42:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]