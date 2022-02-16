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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

16.02.2022 00:24

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

Haberi, Filistin Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Nebi Salih beldesinde bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, konuyla alakalı ayrıntılı bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere gaz bombalarının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde de bugün İsrail askerleri birçok eve baskın düzenlemiş, baskınlar sırasında askerler ile Filistinliler arasında gerginlik yaşanmıştı. Çıkan olaylarda bir Filistinli İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar bölgedeki gerginliği artırıyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


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