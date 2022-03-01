İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

01.03.2022 03:38
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

BATI İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

BATI İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, karnından yaralanan bir başka Filistinlinin de Cenin Hükümet Hastanesinde ameliyata alındığı kaydedildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, Cenin kampına yapılan baskın sonucu İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında gerginlik yaşandı.

Cenin kampı çoğunlukla işgal güçlerinin baskınlarının ardından silahlı çatışmaların yaşandığı alana dönüşüyor.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


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