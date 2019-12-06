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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir göstericiyi gerçek mermiyle yaraladı

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri bir göstericiyi gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir göstericiyi gerçek mermiyle yaraladı, System.String[]

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri bir göstericiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde düzenlenen gösteriye, İsrail askerleri plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra gerçek mermilerle müdahale etti.

İsrail askerleri 22 yaşındaki Nur Muhammed'i gerçek mermiyle ağır şekilde yaralarken, çok sayıda Filistinli de askerlerin attığı gaz bombalarından etkilendi.

Filistinli göstericiler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:24 Kaynak: AA
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