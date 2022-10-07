Sosyal medyaya yayılan ve tepki çeken görüntülerde, İsrail askerlerinin, sedye üzerinde yaralı haldeki Ledadive'yi hastaneye kaldırmak isteyen sağlık görevlileri ve Filistinli sivillere müdahale ettiği ve onları engellediği görüldü.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk, 2 Filistinliyi öldürdü (2) - Son Dakika

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