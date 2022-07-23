İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı

23.07.2022 23:26
İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahalesine Filistinlilerin taş atarak cevap verdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin müdahalesinde 11 yaşındaki bir çocuk dahil 5 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını kaydeden Iştivi, 14 kişinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail makamlarından ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 660 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da biri çocuk 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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