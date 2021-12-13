İsrail güçleri Batı Şeria'da biri Hamas yetkilisi 27 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Eski Filistin Yasama Meclisi üyesi Hasan Yusuf, çoğu "idari tutukluluk" şeklinde olmak üzere yaklaşık 21 yılını İsrail cezaevlerinde geçirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskınlar düzenledi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria 'nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda aralarında bir Hamas yetkilisinin de bulunduğu 27 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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