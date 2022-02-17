İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, kendilerine tepki gösteren 16 ve 18 yaşlarındaki 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin yönetimine ait "Filistin'in Sesi" radyosunun haberine göre, İsrail güçleri gözaltı operasyonu kapsamında Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi.

Kentteki birçok mahalleye baskın gerçekleştiren İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

Cenin'deki İbn Sina Hastanesi Müdür Yardımcısı Tevfik eş-Şevbek, "Filistin'in Sesi" radyosuna söz konusu olaylar sırasında yaralanarak hastaneye getirilen Filistinliler hakkında bilgi verdi.

Yaralılardan birinin 16, diğerinin 18 yaşında olduğunu kaydeden Şevbeki, birinin göğsüne ve sırtına diğerinin de bacağına ve dizine kurşun isabet ettiğini aktardı.

İsrail güçleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyetinden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin dün gece ve bu sabah saatlerinde 5 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Söz konusu yetkili, bu kişilerden ikisinin Cenin, diğerlerinin ise Salfit, Nablus ve Ramallah kentlerinde gözaltına alındığını kaydetti.