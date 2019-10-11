İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 17 yaşındaki bir genç gerçek mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkiya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde cuma namazından sonra bir grup Filistinli yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere gerçek merminin yanı sıra plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Gösteriye katılan ve adı açıklanmayan 17 yaşındaki Filistinli bir gencin İsrail güçleri tarafından göğsünden gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi.

Kalkilya'daki bir hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumuna ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.