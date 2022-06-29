İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü

29.06.2022 09:01
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genci vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli bir genci vurarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi Müdürü Vessam Bekr, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde Cenin kentine baskın düzenlediğini söyledi.

Bekr, İsrail güçlerinin baskın sırasında Filistinli Muhammed Mahir Nafi Mer'i'yi (25) vurarak öldürdüğünü belirtti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de, İsrail güçleri kentte birçok Filistinlinin evine baskın düzenledi, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli genci öldürmesinin kınandığı, olayın tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 Haziran'da da, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Cenin kentine düzenlediği baskında Filistinli 3 gencin öldürüldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı, 20 kişiyi gözaltına aldı
Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:46 Haydar Can'ı katleden sanıklar için mahkeme kemik yaşı tespiti istedi! 18'den büyük çıkarlarsa müebbet hapis alacaklar
14:43 Birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunup eziyet eden şahsa 41 yıl 6 ay hapis cezası verildi! Anne de ceza aldı
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
13:39 NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a "Çok güzelsin" sözlerine karşılık gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:01:28. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement