İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli genci öldürdü - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli genci öldürdü

7 saat önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli genci öldürdü, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentindeki Doktor Halil Süleyman Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, buldozerlerle kente baskın düzenledi.

Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nın evini yıkan güçler, buna tepki gösteren gençler ile arbedeye girdi.

İsrail askerleri Filistinlilere gaz bombasının yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Gerçek mermiyle vurulan Yezin Munzir Ebu Tabih (19) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Ebu Tabih'in Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan Bağımsızlık Askeri Koleji'nde öğrenci olduğunu kaydetti.

İsrail güçleri, Kanba'nın evini daha önce de yıkmış, çocukları yakın zamanda yeniden inşa etmişti. Kanba, bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi olayına katıldığı iddiasıyla geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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