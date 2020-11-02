İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli tutuklunun evini yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli tutuklunun evini yıktı

02.11.2020 12:55

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklu Halil Duveykat'ın (46) evini yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli tutuklu Halil Duveykat'ın (46) evini yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, gece saatlerinde buldozerlerle Nablus'un güneyindeki Ruceyb beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, 26 Ağustos'ta Petah Tikva kentinde bir İsrailliyi bıçaklamakla suçlanan altı çocuk babası Duveykat'ın iki katlı evini yıktı.

Yıkımın ardından Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, yıkıma tepki gösteren Filistinli gençlere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli tutuklunun evini yıktı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli tutuklunun evini yıktı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli tutuklunun evini yıktı
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli tutuklunun evini yıktı

Batı Şeria, İsrail, yerel, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli tutuklunun evini yıktı - Son Dakika


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