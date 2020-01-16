İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

6 saat önce

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı, System.String[]

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir aileyi daha evsiz bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El-Halil kentinin güneyindeki Yatta beldesinde Filistinli Hüseyin Muhammed Selame'ye ait evi iş makineleri aracılığıyla yıktı.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı ifade edildi.

Evde yaşayan 10 Filistinli, yıkım nedeniyle kış ortasında sokakta kalırken, Selame'ye ait aynı evin geçen yıl da yine benzer gerekçeyle İsrail güçlerince yıkıldığı dile getirildi.

Yıkım sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında kısa süreli arbede yaşandığı kaydedildi.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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