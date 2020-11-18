İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı

18.11.2020 00:55
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan el-Ağvar bölgesinde Filistinlilere ait bazı ev ve tarım arazilerindeki baraka yapıları yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan el-Ağvar bölgesinde Filistinlilere ait bazı ev ve tarım arazilerindeki baraka yapıları yıktı.

Ağvar bölgesindeki yıkımları kayıt altına alan aktivist Arif Derağime, AA muhabirine, bölgedeki 6 yerleşim yerinde Filistinlilere ait bazı ev ve tarım arazilerindeki barakaların yıkıldığını söyledi.

Ağvar'daki 16 yerleşim yerinde İsrail askerlerinin eğitimlerinin 20 gün önce başladığını ve 10 gün daha süreceğini kaydeden Derağime, bu durumun yağmurla beslenen tarım sezonunu tehdit ettiğini dile getirdi.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin güneyinde ise İsrail askerleri, Filistinlilere ait yapılar için yıkım kararı çıkardı, bazılarının da yıkım kararı çıkarmak için fotoğrafını çekti.

Koruma ve Direniş Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da İsrail ordusuna bağlı sivil yönetimin, Filistinli toplulukların yaşadığı alanlarda çok sayıda yapıyı yıktığını, 3 ev için yıkım kararı çıkardığını, bazı ev ve su şebekelerinin de fotoğrafını çektiğini kaydetti.

Filistin makamlarına göre, İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C Bölgesi" olarak adlandırılan bölgelerde Yahudi yerleşim birimi inşa ve ilhak projeleri çerçevesinde yaşayan Filistinlileri yerlerinden etmeye çalışıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıktı - Son Dakika


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