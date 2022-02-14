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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

14.02.2022 17:26
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde El-Bire kentine girdi.

İsrail askerleri, C bölgesinde yer aldığı ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinli Sair Fuleyfil ve Salim Cuyles'e ait iki katlı, 400 metrekarelik alandan oluşan evi yıktı.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika
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