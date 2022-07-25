İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki yapıyı yıktı

EL İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" oluğu gerekçesiyle Filistinlilere ait iki yapıyı yıktı.

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuya dair bilgi verdi.

İsrail güçlerinin El Halil'in güneyindeki bazı yerleşim alanlarına baskınlar düzenlediğini belirten Amur, askerlerin Birin ve Um Kassah köylerinde Filistinli ailelere ait iki yapıyı yıktığını aktardı.

Amur, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmeden önce tarım alanlarının sulanması için oluşturulan bir su havuzunu da yıktığını, yıkımların "ruhsatsız" yapılaşma bahane edilerek Filistin nüfusunu kısıtlama ve Yahudi yerleşim birimi projeleri lehine arazileri terk etmelerini sağlama hedefiyle gerçekleştirildiğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa eden İsrail, söz konusu bölgelerde ikamet eden Filistinlilere çeşitli zorluklar çıkarıyor.

İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ile Doğu Kudüs'te "imar izni" olmadığı gerekçesiyle Filistinlilere ait evleri zaman zaman zorla yıkıyor.

Filistinlilerin ise "imar izni" almak için bazen yıllarca beklemeleri gerekiyor.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Toprak Araştırmalar Merkezi"nin Ekim 2021'de yayımladığı raporunda, İsrail'in, işgalin başladığı tarih olan 1967'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 11 bin 900 evi yıktığı, 73 bin kişiyi ise yerinden ettiği belirtilmişti.