İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

09.05.2022 16:11
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyt Decen Köyü Yerel Meclis Başkanı Tevfik el- Hac Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin sabahın erken saatlerinde köye baskın düzenlediğini belirtti.

Muhammed, İsrail güçlerinin Filistinlilere ait 4 evin bulunduğu ikişer katlı iki binayı yıktığını söyledi.

Filistinli yetkili, söz konusu binaların yaklaşık bir buçuk yıl önce inşa edildiğini ve tamamlanma aşamasında olduğunu aktardı.

İsrailli yetkililerin "askeri eğitim bölgesi olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait mülklere el koyduğuna işaret eden Muhammed, bu iki binanın da "İsrail makamlarından izin alınmadan inşa edildiği bahanesiyle yıkımların haklı gösterilmeye çalışıldığını" ifade etti.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıktı - Son Dakika


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