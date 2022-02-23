İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı

23.02.2022 15:57
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktığı belirtildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktığı belirtildi.

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, AA muhabirine konuya dair açıklamada bulundu.

Amur, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta beldesinde Filistinlilere ait 8 evi yıktığını söyledi.

Buldozerler eşliğinde beldeye gelen İsrail askerlerinin burada iki köyde yıkım gerçekleştirdiğini kaydeden Amur, bu yıkımla birlikte Filistinli belde sakinlerinden 35 kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, İsrail ordusu, 2021'in ocak ayından aralık ortasına kadar Batı Şeria'nın "C Bölgesi"nde ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 862 meskeni yıktı veya el koydu.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı - Son Dakika


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