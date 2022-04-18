İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika

Mescid-i Aksa'ya destek gösterisinden detaylar
Göstericilerin ellerinde dövizler, meşaleler taşıyarak yürüyüş yapması
İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi
Filistinli göstericinin yaralanması ve olay yerinden uzaklaştırılması
Göstericiler lastik yakarak karşılık ver EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak karşılık verdi.
Kaynak: AA
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