İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

18.04.2022 00:35

Mescid-i Aksa'ya destek gösterisinden detaylar Göstericilerin ellerinde dövizler, meşaleler taşıyarak yürüyüş yapması İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi Filistinli göstericinin yaralanması ve olay yerinden uzaklaştırılması Göstericiler lastik yakarak karşılık ver EL HALİL - İşgal...

Mescid-i Aksa'ya destek gösterisinden detaylar

Göstericilerin ellerinde dövizler, meşaleler taşıyarak yürüyüş yapması

İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi

Filistinli göstericinin yaralanması ve olay yerinden uzaklaştırılması

Göstericiler lastik yakarak karşılık ver EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak karşılık verdi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti
İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

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Mescit, İsrail, İşgal, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika
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