İsrail güçleri Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika

Mescid-i Aksa'ya destek gösterisinden detaylar

Göstericilerin ellerinde dövizler, meşaleler taşıyarak yürüyüş yapması

İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi

Filistinli göstericinin yaralanması ve olay yerinden uzaklaştırılması

Göstericiler lastik yakarak karşılık ver EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak karşılık verdi.