İsrail güçleri Batı Şeria'da Hamas yetkilisini gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Hamas yetkilisi Hasan Yusuf'u gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, yaklaşık 2 ay önce tutulduğu İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Yusuf'u bu sabah Ramallah yakınlarındaki evinde yeniden gözaltına aldı.

Times Of Israel gazetesine konuşan adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili, Yusuf'un "Hamas'ın yenilenen faaliyetlerine katıldığı" iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti.

İsrail'in amacı Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerine müdahale etmek

Öte yandan Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, Yusuf'un gözaltına alınmasını kınadı.

Rucub, İsrail'in bu gözaltıyla Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı görüşmelerine müdahale etmeyi amaçladığını vurguladı.

Geçen hafta İstanbul'da Fetih Hareketi ile Hamas heyetleri arasında görüşmeler yapılmış, toplantılarda halk direnişi, ulusal birlik liderliğinin kurulması, Filistinli grupların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak anlaşmaya varılması ve seçimler gibi konular ele alınmıştı.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi, İstanbul'da Hamas ile yapılan anlaşmaları oy birliğiyle onaylamıştı.