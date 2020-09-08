İsrail güçleri Batı Şeria'da Gece baskını 46 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında iki kadının da olduğu 46 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden AA muhabirine yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta El-Halil kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

ARALARINDA KADIN VE ÇOCUKLAR BULUNUYOR