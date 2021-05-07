İsrail güçleri, Batı Şeria'da yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika

İsrail güçleri, Batı Şeria'da yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti

07.05.2021 20:17
İsrail güçleri, Batı Şeria'da yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti, System.String[]

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde cuma namazının ardından Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eylem düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde cuma namazının ardından Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eylem düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi gazdan etkilendi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta beldesinde cuma namazı sonrası onlarca Filistinli yerleşim birimlerini protesto için bir araya geldi.

İsrail güçleri, göstericilere, göz yaşartıcı gaz ve ses kapsülleriyle müdahale etti.

Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde ise Filistinli gruplar ile Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin çağrısıyla gösteri düzenlendi.

Yerleşim birimlerinin yıllar önce tahliyesinin ardından yeniden bölgede var olmasını protesto eden göstericiler, İsrail güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Nablus kentinin doğusundaki Beyt Decin beldesinde ise bölge sakinleri beldelerine yerleşim birimleri kurulmasına tepkilerini göstermek için eylem düzenledi. İsrail güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu göstericilerden bir kısmı gazdan etkilendi.

Yerleşim birimleri zeytin fidesi dikilerek protesto edildi

El-Halil kentinin güneyinde ise yerleşim birimleri aleyhine gösteri çağrısında bulunan yerel "Koruma ve Direniş" komiteleri koordinatörü Fuad El-Amur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazının ardından eyleme onlarca Filistinlinin katıldığını söyledi.

Amur, eylem kapsamında İsrail Yüksek Mahkemesinin, dünkü kararıyla İsrail araçlarının geri çekildiğini, el konulma tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan arazilere zeytin fideleri diktiklerini söyledi.

Yerleşim hedefiyle özel mülkiyete ait arazilere el konulmasının protesto edildiğini ifade eden Amur, işgal güçlerinin, göstericilere müdahale ettiğini aktardı.

Amur, müdahale sırasında önünde ses bombası infilak eden yaşlı bir Filistinlinin vücudunda bereler oluştuğunu ayrıca bazı göstericilerin de gazdan etkilendiğini dile getirdi.

Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek

Kalkilya'nın doğusundaki Kefer Kadum beldesinde ise işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılmak istenen ailelere destek gösterisi düzenlendi.

İsrail güçlerinin müdahalesi sırasında onlarca Filistinli gazdan etkilendi.

Kefer Kadum beldesi halk direniş komitesi koordinatörü Murad Şiteviyye de İsrail güçlerinin beldeye baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin evlerine göz yaşartıcı gaz kapsülleri fırlattığını aktardı.

Şiteviyye, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki zorunlu göç başta olmak üzere Kudüslüler aleyhindeki keyfi uygulamalar ile işgali protesto etmek için halkın sahada tepki verdiğini kaydetti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'da yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika


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