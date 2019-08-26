Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor

1 saat önce

İsrail ordusu Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde 1 İsraillinin ölmesine, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan patlamanın gerçekleştiği cuma gününden bu yana, Ramallah'ın batısındaki köylere yönelik düzenlediği baskınlarına devam ediyor.

İsrail ordusu Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde 1 İsraillinin ölmesine, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan patlamanın gerçekleştiği cuma gününden bu yana, Ramallah'ın batısındaki köylere yönelik düzenlediği baskınlarına devam ediyor. İsrail askerleri Ramallah yakınlarındaki Ayn Kiniya köyünde arama yaptı.

Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:57 Kaynak: AA
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