İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor

İsrail ordusu Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde 1 İsraillinin ölmesine, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan patlamanın gerçekleştiği cuma gününden bu yana, Ramallah'ın batısındaki köylere yönelik düzenlediği baskınlarına devam ediyor. İsrail askerleri Ramallah yakınlarındaki Ayn Kiniya köyünde arama yaptı.