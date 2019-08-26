İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor
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İsrail ordusu Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde 1 İsraillinin ölmesine, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan patlamanın gerçekleştiği cuma gününden bu yana, Ramallah'ın batısındaki köylere yönelik düzenlediği baskınlarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:57 Kaynak: AA
İsrail ordusu Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde 1 İsraillinin ölmesine, 2'sinin ağır yaralanmasına neden olan patlamanın gerçekleştiği cuma gününden bu yana, Ramallah'ın batısındaki köylere yönelik düzenlediği baskınlarına devam ediyor. İsrail askerleri Ramallah yakınlarındaki Ayn Kiniya köyünde arama yaptı.
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