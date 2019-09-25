İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor
48 dakika önce
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Batn el-Hava mahallesine baskın düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:03 Kaynak: AA
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Batn el-Hava mahallesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinli gençlere, İsrail güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.
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