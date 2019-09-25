Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor

48 dakika önce

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Batn el-Hava mahallesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Batn el-Hava mahallesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinli gençlere, İsrail güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:03 Kaynak: AA
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