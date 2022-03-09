İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bir cenaze merasimi sonrası Filistinlilere ateş açtı - Son Dakika
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İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bir cenaze merasimi sonrası Filistinlilere ateş açtı

09.03.2022 19:49
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bir cenaze merasimi sonrası Filistinlilere ateş açtı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında yaşanan arbedede bir Filistinli yaralandı, onlarcası atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinliler arasında yaşanan arbedede bir Filistinli yaralandı, onlarcası atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus kentinin kuzeyindeki Burka köyünde, 1 Mart'ta İsrail askerleri tarafından vurulan ve bugün hayatını kaybeden Filistinli Ahmed Hikmet Seyf için cenaze töreni düzenlendi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından Filistinlilerle İsrail güçleri arasında arbede çıktı. Taş atan Filistinlilere karşılık İsrail güçleri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Sağlık kaynakları ise bir Filistinlinin gerçek mermiyle elinden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Atılan gaz bombalarından etkilenen onlarca Filistinli ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Burka beldesinde 1 Mart'ta düzenlenen Filistinli tutuklulara destek gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Ahmed Hikmet Seyf bugün hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bir cenaze merasimi sonrası Filistinlilere ateş açtı - Son Dakika


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