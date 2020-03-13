İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteride 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteride 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteride 2 Filistinliyi yaraladı

6 saat önce

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden göstericilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteride 2 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden göstericilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek amacıyla gösteri düzenlediğini belirtti.

Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini aktardı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 2 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, çok sayıda göstericinin de gazdan etkilendiği kaydedildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her cuma düzenlenen gösterilere, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrailli Bakanlar, kabine toplantısında 1 metrelik arayla oturdu
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Son Dakika Haberleri
23:38 Afrika'da koronavirüs vakaları ve önlemleri artıyor
23:34 Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: "Kovid-19 fırsatçıları ifşa edilecek"
23:34 Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:41:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteride 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]