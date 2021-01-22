İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 5 Filistinliyi yaraladı

22.01.2021 15:13
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 5 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Deyr Cerir beldesinde çıkan olaylarda 5 Filistinli, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle yaralandı. Ayrıca çok sayıda Filistinli de İsrail güçlerince atılan gazdan etkilendi.

Öte yandan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde de Yahudi yerleşim birimi karşıtı düzenlenen gösterilerin devam ettiği bildirildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriler sırasında 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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