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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı

04.02.2022 20:29

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 14 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 14 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta ile Beyt Decin beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta ile Beyt Decin beldelerinde gerçek mermiyle 2, plastik mermiyle 9 kişiyi yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

Gerçek mermiyle yaralananların Nablus'taki Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, plastik mermiyle yaralanalar arasında bir kadın gazetecinin bulunduğu aktarıldı.

Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde de, İsrail askerlerinin Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde kauçuk kaplı metal mermilerle 3 Filistinliyi yaraladığı ifade edildi.

Yahudi yerleşimciler Filistinli çobanların koyunlarına saldırdı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Yerleşimle Mücadele ve Toprağı Savunma Milli Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, Yahudi yerleşimcilerin El-Halil kentine bağlı Zanuta beldesi kırsalında Filistinli çobanların koyunlarına saldırdığı belirtildi.

Yahudi yerleşimcilerin bıçaklı saldırısında üç koyun ve bir çoban köpeğinin telef olduğu, çok sayıda koyunun da yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı

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Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 14 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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