İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı

27.05.2022 18:43
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Nablus'un çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin Yahudi yerleşim birimlerine karşı yürüyüşüne İsrail güçleri müdahale etti.

İsrail güçleri Nablus'un doğusundaki Beyt Decn bölgesinde 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı. İsrail güçlerinin müdahalesinde bir göstericide göz yaşartıcı gaz kapsülü nedeniyle yanık oluşurken, 21 kişi gazdan etkilendi.

İsrail askerleriyle Filistinliler arasında Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında çıkan olaylarda da 3 Filistinli plastik mermiyle vuruldu. Göz yaşartıcı gaz kaynaklı bir yanık vakası görülürken, 22 kişi gazdan etkilendi.

Nablus'un kuzeyindeki Havara beldesinde ise Filistinli bir genç, gerçek mermiyle ayağından vuruldu. Beş kişi İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermilerin hedefi olurken, göz yaşartıcı gaz kapsülü 2 Filistinlinin yüzüne isabet etti. 29 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı

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İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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