İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı

12 dakika önce

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden göstericilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden göstericilere müdahalesinde 2 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum ve Ramallah'a bağlı Dir Nizam beldesinde toplanan Filistinliler İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermi kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistinli bir gösterici gerçek mermiyle vuruldu

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Dir Nizam'da bir göstericinin İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi. Yaralı Filistinlinin Ramallah'ta bir hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Kefr Kaddum'da da başından plastik mermiyle yaralanan bir başka göstericinin Kalkiya'daki bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her cuma düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:02 Kaynak: AA
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