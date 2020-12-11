İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilerde 2 Filistinliyi plastik mermilerle yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'daki El Halil, Mugayyer ile Kefer Malik beldeleri, El-Bi're, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen, Kalkilya'nın doğusundaki Kefer Kadum ve Selfit'te düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanırken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

El Halil'deki gösterilerde İsrail askerleri 2 Filistinliyi plastik mermilerle yaraladı.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki Ya'bad kasabası yakınlarında bulunan bir kontrol noktasında İsrail askerleri, biri 16 yaşında çocuk olmak üzere 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

– Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.