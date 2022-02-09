İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 2 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da dün 3 Filistinlinin öldürülmesini protesto eden göstericilere müdahalesinde 2 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Nablus'ta dün ateş açarak 3 Filistinliyi öldürmesi Batı Şeria'nın Ramallah, Bire, Eriha ve diğer bazı bölgelerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Filistin Kızılayı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Eriha kentindeki Ayn Sultan Mülteci Kampı'nda çıkan olaylara İsrail askerlerinin müdahalesinde 2 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, onlarca Filistinli de atılan gazdan etkilendi.

Yaralı 2 Filistinli yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alınırken, gazdan etkilenenlere ise ilk yardım ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Ne olmuştu?

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirmişti.

Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil araçlarla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.