İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta beldesinde 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği belirtildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.