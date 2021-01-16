İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 6 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere müdahalesinde 6 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Batı Şeria'daki Kefr Kaddum Kasabası Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı karşıtı düzenleyeceği gösteri öncesi yaklaşık 30 İsrail askerinin, kasabada konuşlandığını belirtti.

Askerlerin gösteri yapan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söyleyen İştevi, olayda 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığını aktardı.

İştevi, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ekledi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.