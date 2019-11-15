İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde biri gazeteci 2 kişiyi yaraladı - EL

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanarak yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti. Müdahale sırasında plastik mermiyle gözünden yaralanan G Media foto muhabiri Muaz Amrana, meslektaşları tarafından ambulansa götürüldü.