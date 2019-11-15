Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde biri gazeteci 2 kişiyi yaraladı - EL
Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde biri gazeteci 2 kişiyi yaraladı - EL - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde biri gazeteci 2 kişiyi yaraladı - EL

6 saat önce

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanarak yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanarak yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere, İsrail güçleri müdahale etti. Müdahale sırasında plastik mermiyle gözünden yaralanan G Media foto muhabiri Muaz Amrana, meslektaşları tarafından ambulansa götürüldü.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde biri gazeteci 2 kişiyi yaraladı - EL

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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