İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde biri gazeteci 2 kişiyi yaraladı (2) - EL

Filistinliler ile İsrail güçleri arasındaki gerginlikten detaylar

İsrail güçlerinin gerçek ve plastik mermiyle gösteriye müdahale etmesi

Göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenen Filistinliler KUDÜS (AA) – İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde biri gazeteci iki kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Halil kentine bağlı Surif ile Nablus'a bağlı Kefr Kaddum beldelerinde Filistinliler cuma namazının ardından Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Surif'te bir gazeteciyi plastik mermiyle gözünden, bir Filistinliyi de ayağından gerçek mermiyle vurarak yaraladı. Yaralıların kimlikleri açıklanmadı. Müdahale sırasında çok sayıda gösterici de atılan gazdan etkilendi.