Son Dakika Haberleri: İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti
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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

6 saat önce

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde birçok kişi atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti, System.String[]

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde birçok kişi atılan gazdan etkilendi.

Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Surif ve kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Gösterilerde aralarında Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf'ın da bulunduğu onlarca Filistinli İsrail askerlerince atılan gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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