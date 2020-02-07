İsrail güçleri, Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 4 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri, Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 4 Filistinliyi yaraladı

6 saat önce

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 4 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolara müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, başta Eriha kentinin girişi, Kalkilya kentinin Azzun ve Kefr Kaddum beldeleri olmak üzere Batı Şeria'nın birçok farklı bölgesinde cuma namazının ardından Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etmek için toplandı.

İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistinli sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Azzun beldesinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle omzundan vurarak yaraladı. Bölgede bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Filistinli yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Kefr Kaddum'da ise 3 Filistinli İsrail güçlerince plastik mermiyle yaralanırken, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Öte yandan İsrail güçleri Eriha girişindeki protestoda 2, Kefr Kaddum'da 1 Filistinli göstericiyi gözaltına aldı.

Trump'ın sözde barış planı bölgedeki gerginliği artırdı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

İsrail askerleri önceki gün Batı Şeria'nın El Halil kentinde ABD'nin sözde barış planını protesto eden 17 yaşındaki Filistinli bir genci vurarak şehit etmişti.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde dün biri polis 2 Filistinli, İsrail güçlerince şehit edilmişti.

Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında ise dün öğleden sonra bir araçtan açılan ateş sonucu 1 İsrail askeri hafif şekilde yaralanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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