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İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı

18.06.2021 18:07

İsrail güçlerinin işgal altındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriye müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriye müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Yerel kaynaklar, Filistinlilerin Nablus'a bağlı Beyta beldesi kırsalına yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurulmasına tepki amacıyla gösteri düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 5 kişiyi plastik mermiyle yaraladığı, çok sayıda kişinin de atılan gazdan etkilendiği kaydedildi.

Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmuştu.

Buna tepki olarak Filistinliler Beyta beldesinde zaman zaman gösteriler düzenliyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 5 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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