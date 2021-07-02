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İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı

02.07.2021 22:18
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 87 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilere müdahalesinde 87 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesi, Beyt Decan köyü başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 3 kişinin gerçek mermiyle, 84'ünün de plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında 3 sağlıkçı var

Açıklamada ayrıca Filistin'e ait bir ambulansın ön camına İsrail güçlerince atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün isabet ettiği, ambulansta görevli bir sağlık çalışanının cam kırıkları nedeniyle yaralandığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin iki gönüllü sağlık çalışanını da plastik mermiyle yaraladığı kaydedildi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria, Yahudi, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride 87 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


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