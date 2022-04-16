İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti - Son Dakika
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İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti

16.04.2022 10:18

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve Mescid-i Aksa protestolarına müdahalesinde çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve Mescid-i Aksa protestolarına müdahalesinde çok sayıda kişi atılan gazdan etkilendi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta, Beyt Decen ile Kusra beldeleri ve Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kadum beldelerindeki Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin Beyta ve Beyt Decen'de gazdan etkilenen 19 kişiyi olay yerinde tedavi ettiği kaydedildi.

El Halil kentinin Bab ez-Zaviye bölgesinde de yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinliler ile askeri kontrol noktalarında mevzilenen İsrail askerleri arasında olaylar meydana geldi.

Batı Şeria'nın orta kesimindeki Bire kentinde Mescid-i Aksa'da yaşanan olayları protesto etmek için araç lastikleri yakan Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail askerlerinin öldürdüğü gencin cenaze töreni düzenlendi

Öte yandan, dün İsrail askerleriyle çıkan olaylarda yaralanan ve bu sabah vefat eden 17 yaşındaki Filistinli Şevket Kemal Abid için cenaze töreni düzenlendi.

Abid'in naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aksa'da olaylı sabah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Aksa'nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına ve Ayrım Duvarı'na karşı Filistinliler her hafta cuma günü protestolar düzenliyor.

İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına müdahale etti
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına müdahale etti
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına müdahale etti

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Batı Şeria, Mescit, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, 'Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına' müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti - Son Dakika
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