İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti - Son Dakika
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İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti

06.05.2022 20:16

Filistinli gençlerin çöp konteyneri ile barikat kurması Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde Bab ez-Zaviye bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinliler...

Filistinli gençlerin çöp konteyneri ile barikat kurması

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi

İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi

EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde Bab ez-Zaviye bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinliler ile askeri kontrol noktalarında mevzilenen İsrail askerleri arasında olaylar meydana geldi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına müdahale etti
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına müdahale etti
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına müdahale etti
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına müdahale etti

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Batı Şeria, Protesto, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, 'Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına' müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri, "Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına" müdahale etti - Son Dakika
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