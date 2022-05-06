Filistinli gençlerin çöp konteyneri ile barikat kurması
Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesi
İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi
EL HALİL - Batı Şeria'nın El Halil kentinde Bab ez-Zaviye bölgesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinliler ile askeri kontrol noktalarında mevzilenen İsrail askerleri arasında olaylar meydana geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail güçleri, 'Batı Şeria'daki yerleşim birimi ve Aksa protestolarına' müdahale etti - Son Dakika