İsrail güçleri Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 50 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri dün sabahtan bugüne kadar Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Açıklamada en az 50 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edilerek, İsrail'in özellikle Batı Şeria'daki gözaltı merkezlerinin Filistinlilerle dolu olduğuna vurgu yapıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 19 Mayıs Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan olaylarda İsrail vatandaşı Filistinliler dahil 1800'den fazla Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.