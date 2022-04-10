İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli bir genci yaraladı - Son Dakika
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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli bir genci yaraladı

10.04.2022 21:27
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli bir genci yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Cenin'deki Sanayi bölgesine baskın düzenledi.

Daha sonra Filistin plakalı bir aracı takibe alan İsrail güçleri, araçta bulunan Filistinli bir gence gerçek mermi kullanarak ateş açtı, ancak bu kişiyi gözaltına alamadı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin Cenin'de ateş açtığı Filistinli gencin yaralandığı belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Tel Aviv saldırısını düzenleyen kişinin kardeşi olduğu belirtilen Filistinlinin, Cenin kentinde gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralandığı ifade edildi.

Tel Aviv saldırısını düzenleyen Filistinlinin babası Fethi Hazım da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin oğlu ile eşini takip ettiğini ve bindikleri araca ateş açtığını belirtti.

İsrail askerleri dün de Cenin'e baskın düzenlemişti

İsrail askerleri, Tel Aviv'de 7 Nisan Perşembe günü 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Raad Hazım'ın ailesinin yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'na dün de baskın düzenlemişti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı baskında bir Filistinli ölmüş,13 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.

İsrail güvenlik birimleri söz konusu saldırıların ardından alarm durumuna geçmiş, 24 Mart'ta ve dün yapılan açıklamalarda işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye birlikler yönlendirdiğini duyurmuştu.

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Batı Şeria, Tel Aviv, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinli bir genci yaraladı - Son Dakika


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